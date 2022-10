JPMorgan belässt Rolls-Royce auf 'Underweight' - Ziel 60 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Pence belassen. Analyst David Perry passte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Erwartungen für Werte aus der europäischen Flugzeugindustrie an die aktuellen Marktbedingungen an - mit dem US-Dollar und Preiserhöhungen auf der positiven Seite, aber negativen Kapazitäts-Trends im Luftverkehr auf der negativen. Seine Anpassungen reichen bis ins Jahr 2025. Bei Rolls-Royce hob er Risiken hervor, die die zyklische Lage und den Schuldenstand betreffen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 00:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 01:11 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.