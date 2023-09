JPMorgan belässt Roche auf 'Underweight' - Ziel 260 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach dem jährlichen Pharmatag des Unternehmens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 260 Franken belassen. Kurzfristig erscheine das Wachstum in diesem Bereich gut untermauert, doch auf lange Sicht seien die Aussichten schwieriger, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe vorsichtig, was die Ergebnisse der wichtigsten Produkt-Pipelines in den kommenden 12 bis 18 Monaten angehe./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 22:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.