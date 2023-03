JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Underweight' - Ziel 5300 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Rio Tinto auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Die Aktie des Bergbaukonzerns steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach dem Rückfall vom Januar sei das Papier zwar nicht mehr ungewöhnlich teuer, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch da er bereits im ersten Quartal den Höhepunkt bei der Gewinnentwicklung sieht und für das zweite und dritte Quartal weiter von Gegenwind für die Eisenerzpreise ausgeht, rechnet er mit einer negativen Kursentwicklung./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.