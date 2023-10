JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Neutral' - Ziel 6000 Pence

Finanztrends Video zu Rio Tinto Plc



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Standortbesuch der Eisenerz-Minen in der australischen Pilbara-Region auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der erste Tag des Besuchs habe einige positive Trends in Bezug auf die Stabilisierung der Produktion gezeigt, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei aber auch deutlich geworden, dass es bis Ende des Jahrzehnts dauern werde, um Volumenwachstum zu erlangen, nachdem Rio Tinto unter dem vorigen Management in dem Bereich unterinvestiert gewesen sei./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 17:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 17:54 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.