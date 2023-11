JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Neutral'

Finanztrends Video zu Rio Tinto Plc



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto auf "Neutral" belassen. Gespräche mit Investoren in Nordamerika hätten gezeigt, dass die meisten von ihnen für den Bergbau- und Stahlsektor überwiegend vorsichtig blieben, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Etwas Optimismus herrsche insbesondere für die langfristigen Aussichten von Basismetallen. Für Rio Tinto und BHP seien die Anleger derweil weniger enthusiastisch als für andere Bergbautitel./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.