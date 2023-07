JPMorgan belässt Richemont auf 'Overweight' - Ziel 190 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung sei im ersten Quartal knapp hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei zwar insgesamt ein ordentlicher Zwischenbericht gewesen, aber dennoch möglich, dass es am Berichtstag zunächst zu Gewinnmitnahmen durch Anleger komme. Die Frage sei auch, ob der Spielraum für positive Überraschungen in der Luxusgüterbranche vielleicht zu Ende gehe./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 07:52 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.