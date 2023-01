JPMorgan belässt Richemont auf 'Overweight' - Ziel 160 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont nach Umsatzzahlen zum vergangenen Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der Schmuck- und Uhrenkonzern sei noch unter ihren im Vergleich zum Marktkonsens bereits vorsichtigen Schätzungen geblieben, schrieb Analystin Chiara Battistini am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Sparte Jewellery Maisons habe derweil beeindruckend abgeschnitten. Battistini sieht die Aktie mit Blick auf das laufende Jahr weiter positiv und rät bei kurzfristigen Kursschwächen zum Kauf./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 07:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.