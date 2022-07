JPMorgan belässt Richemont auf 'Overweight' - Ziel 150 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. In der vergangenen Woche hätten Richemont sowie Swatch und Burberry die Berichtssaison für den europäischen Luxusgütersektor eröffnet und die Berichte hätten den mit Ausnahme von China starken Trends im zweiten Quartal im Großen und Ganzen entsprochen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zwischenbericht von Richemont sei von hoher Qualität gewesen. Aufgrund von Währungseffekten habe sie ihre Schätzungen für alle drei Unternehmen leicht angehoben./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.