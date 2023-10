JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 320 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerne auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Er erwarte ein gutes Umsatz- und Gewinnwachstum (Ebita), aber Rheinmetall dürfte im Schlussquartal noch viel zu tun haben, um seine Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings würden sich die Anleger jetzt wohl mehr auf den bevorstehenden Kapitalmarkttag konzentrieren, der einen detaillierten Blick auf das schnell wachsende Munitionsgeschäft erlaube./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 19:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 19:01 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.