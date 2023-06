JPMorgan belässt Renault auf 'Overweight' - Ziel 64 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach dem Besuch der Fabrik des Formel-1-Teams Alpine im britischen Enstone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Mit der Sportwagenmarke Alpine bewege sich Renault in höherpreisige Kategorien vor, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hierfür könne der Autobauer die Markenexpertise nutzen, die er in etlichen Jahren in der Formel 1 aufgebaut habe. Das von Renault wohl anvisierte Marktsegment werde bislang von Porsche dominiert./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 06:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 07:01 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.