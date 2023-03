JPMorgan belässt Renault auf 'Overweight' - Ziel 64 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault nach einer Roadshow des Autobauers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Die Entschlossenheit der Franzosen, 2023 die Profitabilität zu steigern, untermauere seine Anlageempfehlung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Ergebnisschätzungen lägen weiter deutlich über den Konsensprognosen. Er sei zudem zuversichtlich für den in der zweiten Jahreshälfte geplanten Börsengang des Elektroautogeschäfts unter dem Namen Ampere./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.