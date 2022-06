JPMorgan belässt Renault auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Erstellung einer genauen Prognose für das Autogeschäft sei im ersten Halbjahr eine komplizierte Angelegenheit, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marge im Autogeschäft könnte drei Prozent betragen, es seien angesichts von in den letzten 16 Monaten unternommenen Maßnahmen zur Kostensenkung aber auch fünf Prozent möglich. Wichtig sei in jedem Fall, dass es eine gute für den Autobauer gebe, schuldenfrei zu werden./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 14:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 14:20 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.