JPMorgan belässt Relx auf 'Overweight' - Ziel 2730 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2730 Pence belassen. Der Medienkonzern sei qualitativ hochwertig und zeichne sich durch wiederkehrende Umsätze aus, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Qualitäts- und Wachstumsprofil des Datenbankanbieters sollte sich weiter verbessern, was sich aber nicht in den Konsensschätzungen und im deutlichen Bewertungsabschlag zur US-Konkurrenz widerspiegele./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 06:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.