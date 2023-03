JPMorgan belässt Reckitt auf 'Overweight' - Ziel 7500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti rechnete in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau auf den Bericht mit einem guten Start in das neue Jahr. Im Vergleich zum Schlussquartal 2022 dürften sich die abgesetzten Volumina des Herstellers von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren verbessert haben./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 15:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2023 / 16:07 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.