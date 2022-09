JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE angesichts eines Gesetzesvorschlags der EU-Kommission zur Entlastung der Verbraucher von hohen Energiepreisen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Details entsprächen dem am Vortag schon gesehenen Entwurf, schrieb der Analyst Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Top-Favoriten in der Energiebranche bleiben vorerst spanische Versorger und Enel. Anhand der aktuellen Aktienkurse sieht er aber weiter ein erhebliches Potenzial in Engie und RWE, da er glaubt, dass hier nur sehr niedrige zukünftige Strompreise eingepreist werden./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 15:21 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.