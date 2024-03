JPMorgan belässt Puma SE auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE anlässlich des Kapitalmarkttages des Sportartikel-Unternehmens auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der allgemeine Tenor der Veranstaltung sei optimistisch gewesen, resümierte Analystin Olivia Townsend in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Hauptereignis für viele Investoren seien die Finanzziele bis 2025 gewesen, die Raum für steigende Konsensschätzungen ließen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2024 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2024 / 00:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.