JPMorgan belässt ProSiebenSat.1 auf 'Neutral' - Ziel 9,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach der vom Großaktionär MFE geforderten Aufspaltung des Medienkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. Die Forderung, das wichtige Fernsehgeschäft von den Randaktivitäten zu trennen, könnte Druck auf das Management von ProSieben ausüben, Vermögenswerte zu veräußern, um Schulden vor einer möglichen Ausgliederung zu tilgen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei bestehe allerdings das Risiko, dass ein überstürzter Verkauf unter schwierigen Marktbedingungen den Wert nicht maximiere./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 14:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 14:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.