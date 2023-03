JPMorgan belässt ProSiebenSat.1 auf 'Neutral' - Ziel 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,00 Euro belassen. Der Werbeumsatz des Medienkonzerns dürfte im ersten Quartal um 15 Prozent fallen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Die jüngste Verbesserung der Konsumlaune und der allgemeinen Unternehmensstimmung wecke jedoch Hoffnung, speziell für das zweite Halbjahr. Sorgen mache dagegen die Volatilität der Finanzmärkte. Kerven verspricht sich weitere Erkenntnisse von einem Strategieupdate des Konzerns am Dienstag./niw/he/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 14:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 14:30 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.