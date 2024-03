JPMorgan belässt Porsche AG auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Geschäftszahlen für 2023 und einem Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das Jahr 2024 werde eines des Übergangs sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das kostenträchtige Lancieren neuer Modelle drücke auf die Erträge und die Konjunktur dürfte sich in diesem Jahr abschwächen. Er richte das Augenmerk nun auf Preiserhöhungen im Laufe des Jahres./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 07:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 07:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.