JPMorgan belässt Porsche AG auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi beschäftigte sich bereits mit den Ergebnissen des Sport- und Geländewagenbauers im Gesamtjahr 2023. Die operative Marge der Konzerngruppe dürfte 2023 bei 17,4 Prozent liegen und damit am unteren Ende der Spanne von 17 bis 19 Prozent, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund von Produktionsengpässen am Jahresende dürften einige Cayenne nicht ausgeliefert worden sein, was sich auf das vierte Quartal auswirken werde. Im Laufe des Geschäftsjahres 2024 sollte das ihm zufolge aber wieder ausglichen werden./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.