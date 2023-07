JPMorgan belässt Philips auf 'Underweight' - Ziel 15,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns dürfte der kurzfristige Fokus weiter auf einer Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA wegen zurückgerufener fehlerhafter Beatmungsgeräte liegen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine solche stehe aber wohl nicht unmittelbar bevor, und Philips wolle zum möglichen Zeitpunkt auch keine Einschätzungen mehr abgeben. Derweil habe US-Konkurrent GE Healthcare sich nach Quartalszahlen optimistischer zu den Aussichten für die Aufträge geäußert./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 19:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.