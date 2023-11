JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 34 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Finanztrends Video zu Pfizer



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Pfizer-Aktie mit Blick auf die Kursschwäche in diesem Jahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Analyst Chris Schott sieht das Kurs-Abwärtspotenzial für den Pharmahersteller nun als recht begrenzt an, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Gleichzeitig vermisst er aber einen klaren Weg für eine Kurserholung. Das Potenzial für kurzfristig deutlich höhere Gewinne je Aktie sei begrenzt und es gebe nur wenig neue Produkteinführungen, die die Bewertung signifikant heben könnten./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2023 / 19:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2023 / 00:15 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.