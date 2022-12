JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Overweight' - Ziel 220 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

Finanztrends Video zu Pernod-Ricard



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Quartalszahlen von Brown-Forman auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Ergebnisentwicklung des US-Konkurrenten lasse negative Rückschlüsse auf die jüngste Geschäftsentwicklung des Spirituosenkonzerns zu, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch bleibe sie für Pernod Ricard positiv gestimmt, da die Franzosen unter den europäischen Konsumgüterkonzernen mit am breitesten aufgestellt und attraktiv bewertet seien./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.