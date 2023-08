JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 200 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Spirituosenkonzerns sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe wegen negativer Währungseffekte die Konsensschätzung verfehlt. Der Start ins neue Geschäftsjahr sei zudem träge verlaufen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 07:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2023 / 07:32 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.