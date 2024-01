JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - 'Neg. Cat. Watch'

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Zahlen für das Schlussquartal rechnet sie mit eher schlechten Nachrichten und hatte den Papieren bereits den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. In der europäischen Konsumgüterbranche insgesamt mit Nahrungs- und Getränkekonzernen sowie Herstellern von Haushalts- und Körperpflegeprodukten sollten sich die Volumina im vierten Quartal allmählich erholt haben. Hinsichtlich der Ausblicke auf 2024 dürfte aber Vorsicht geboten sein./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2024 / 20:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.