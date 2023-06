JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight' - Ziel 1200 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Novo Nordisk nach klinischen Studiendaten des Insulinherstellers und eines Konkurrenten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen belassen. Die Aktie hat zudem den Status "Positive Catalyst Watch" inne, mit der die US-Bank ihre positiven Erwartungen für die wichtigen, noch anstehenden Ergebnisse der SELECT-Studie zum Ausdruck bringt, und steht auf der "Analyst Focus List". Die am Wochenende veröffentlichten Phase-II-Daten zum neuen Novo-Medikament Cagrisema gegen Typ-2-Diabetes hätten dessen führendes Potenzial zum Abnehmen zementiert, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig belegten entsprechende Daten eines Konkurrenzprodukts von Eli Lilly Verbesserungspotenzial bei der Verträglichkeit. Diese Nachrichten werte er als moderat positiv für die Dänen./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 06:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 06:47 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.