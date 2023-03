JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight' - Ziel 1200 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Novo Nordisk nach einer Analystenkonferenz zum Thema Nachhaltigkeit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen belassen. Die Aktie des Insulinspezialisten steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Dänen hätten bei der Veranstaltung betont, dass der gegen sie verhängte Ausschluss aus dem britischen Pharmaindustrieverband ABPI für zwei Jahre wegen Vermarktungsaktivitäten für ihr Medikamet Saxenda gegen Fettleibigkeit ein Einzelfall sei, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Laut eigener Aussage fühlten sie sich den Standards von ABPI verpflichtet./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.