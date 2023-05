JPMorgan belässt Nordea auf 'Overweight' - Ziel 150 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordea Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Nordea Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 schwedischen Kronen belassen. Die Bank sei nach wie vor stark im Privat- und Firmenkundengeschäft der vier nordischen Länder und gehöre zu den vier größten Finanzinstituten dort, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Kapitalausstattung sei sehr komfortabel und ermögliche Nordea eine großzügige Dividendenausschüttung von 60 bis 70 Prozent, ergänzt durch Aktienrückkäufe. Kapitalrückflüsse werden laut Peterzens für dänische Banken in der Zukunft der wichtigste Kurstreiber sein./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 18:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.