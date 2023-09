JPMorgan belässt Netflix auf 'Overweight' - Ziel 505 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 505 US-Dollar belassen. Er bleibe positiv für den Streamingdienst gestimmt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu den Bereichen jedoch, die von Anlegern kritisiert würden, gehörten etwa das Wachstum der Kernabonnenten und die künftige Preissetzungsmacht. Auch die Qualität und die Entwicklung der freien Barmittel in den Jahren 2023 und 2024 zählten dazu./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 20:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2023 / 04:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.