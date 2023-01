JPMorgan belässt Netflix auf 'Overweight' - Ziel 330 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix vor den am 19. Januar erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Er bleibe mit Blick auf das vierte Quartal optimistisch gestimmt für den Streamingdienst, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Netflix sollt es 2023 gelingen, seine Umsatzdynamik wieder zu beschleunigen, die operativen Margen zu verbessern und den freien Barmittelzufluss zu steigern./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 02:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 04:00 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.