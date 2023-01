JPMorgan belässt Netflix auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" belassen. Angesichts der kürzlich veröffentlichten starken Zahlen zeigte sich Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie für die Aktie des Streaming-Anbieters weiterhin sehr positiv gestimmt. Die Inhalte, Werbung und die Einführung von Gebühren für von mehreren Haushalten geteilte Zugänge sollten die Einnamen bis 2023 beschleunigen. Auch sollten die strikter begrenzten Kosten sich positiv auf die Margen auswirken und in der Folge auch der freie Barmittelfluss aufgrund steigender Gewinne anziehen./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2023 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.