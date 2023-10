JPMorgan belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 130 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti passte nach dem Quartalsbericht ihre Schätzungen an und kürzte ihre Umsatzerwartungen moderat. Der Fokus liege nun auf dem Wachstum im Schlussquartal und im kommenden Jahr, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin geht generell davon aus, dass der Lebensmittelkonzern zu seinem qualitativ hochwertigen Wachstum zurückfinden wird. Die Aktie sollte daher ihre "Premium-Bewertung" zurückerlangen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 00:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 00:23 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.