JPMorgan belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 435 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach der Ankündigung einer deutlichen Dividendenerhöhung und weiterer Aktienrückkäufe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Die Ausschüttung von 15 Euro je Aktie habe mehr überrascht als die avisierten Rückkäufe, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Rückversicherers verfolge in der Regel einen konservativen Ansatz und habe seit mehr als 50 Jahren keine Kürzung der regelmäßigen Dividende vorgenommen. Daher sieht der Experte die sehr starke Erhöhung als ein hervorragendes Zeichen dafür, dass das Management davon ausgeht, dass der jüngste Anstieg der Ertragskraft des Unternehmens wahrscheinlich nicht nur kurzfristig anhalten wird./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 18:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.