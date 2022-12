JPMorgan belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 350 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re mit Blick auf den neuen Ergebnisausblick des Rückversicherers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der für 2023 nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS 17 angepeilte Konzerngewinn von vier Milliarden Euro liege deutlich über den für das laufende Jahr geplanten 3,3 Milliarden Euro sowie knapp über einer von Bloomberg veröffentlichten Konsensschätzung, schrieb Analyst Kamran Hossain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die beiden Ziele seien nicht ganz einfach zueinander in Relation zu setzen, da die Vorgabe für 2022 noch auf dem bisher geltenden Rechnungslegungsstandard IFRS 4 beruhe. Präsentationen vergleichbar diversifizierter Unternehmen nach dem neuen Standard hätten aber gezeigt, dass die Ergebnisse meistens nicht stark von denen unter IFRS 4 abwichen. Daher wertet Hossain das neue Gewinnziel für das kommende Jahr positiv./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 18:25 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.