JPMorgan belässt Morphosys auf 'Underweight' - Ziel 11 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach einem verdüsterten Umsatzausblick für das Krebsmedikament Monjuvi auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Markterwartungen für das Mittel dürften nun um rund ein Fünftel sinken, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick dürfte auf dem Aktienkurs lasten, zumal 2023 erst einmal keine Kurstreiber in Sicht seien./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 11:19 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.