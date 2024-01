JPMorgan belässt Morphosys auf 'Overweight' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach vorläufigen Kennziffern für das Krebsmedikament Monjuvi und dem Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die überraschend schwachen Monjuvi-Ziele für 2024 bedeuteten ein Rückschlagrisiko für die Markterwartungen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da das Biotech-Unternehmen aber bereits im Vorjahr zunächst recht konservativ prognostiziert habe, dürfte der Analystenkonsens am oberen Ende der Bandbreite bleiben. Seine Annahmen zum Spitzenumsatz scheine der Vorstand unterdessen halbiert zu haben, ergänzte der Experte./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 08:56 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.