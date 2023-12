JPMorgan belässt Morphosys auf 'Overweight' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Mit der Erhöhung des Grundkapitals um zehn Prozent sowie Einsparungen steigere der Wirkstoffforscher seinen Liquiditätsspielraum über eine mögliche US-Zulassung für Pelabresib hinaus, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er werte die Maßnahmen als klar positiv, da sie die Bedenken hinsichtlich der Unternehmensfinanzierung in den Prüfungszeiträumen des Medikaments ausräumten./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2023 / 07:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.