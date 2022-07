JPMorgan belässt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der US-Umsatz des Krebsmittels Monjuvi habe die Markterwartungen im zweiten Quartal um 8 Prozent verfehlt, schrieb Analyst James Gordon am Dienstag in einer ersten Reaktion auf vom Antikörperspezialisten vorab veröffentlichte Daten. Die Jahresziele seien entsprechend gestutzt worden. Gordon zeigte sich enttäuscht und rechnet mit weiter sinkenden Markterwartungen. Die Aktien seien aber von Leerverkäufen geprägt. Hinter einen Belastungsfaktor könne nun ein Haken gemacht werden, was die Aktien kurzfristig etwas stützen könnte, so Gordon. Mittel- und langfristig sieht er Morphosys aber weiter in schwerem Fahrwasser. Monjuvi habe bereits zum Start Probleme, und die Konkurrenz werde nur noch stärker./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 11:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 11:27 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.