JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 190 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Branchenkonferenz der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern rechne angesichts der Widerstandsfähigkeit seines Healthcare-Portfolios nicht mit groß angelegten Fusionen und Übernahmen in diesem Bereich, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dort liege der Fokus vielmehr weiterhin auf der Stärkung der Pipeline durch zusätzliche Einlizenzierungen./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 00:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2024 / 00:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.