JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem starken zweiten Quartal. Diese Annahme basiere auf der Preismacht, über die der Autobauer im Kerngeschäft mit den Mercedes-Pkws verfüge. Er kürzte seine Schätzungen für 2023 und 2024 leicht wegen geänderter Annahmen für den Produktmix./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 19:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.