JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 280 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Analyst David Perry nahm vor den Ende Februar anstehenden Jahreszahlen des Triebwerksbauers Änderungen an seinem Bewertungsmodell vor. Da die Lage bei den problembehafteten GTF-Triebwerken sich aufhelle, dürften sich die Aktien nach oben arbeiten, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 09:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 09:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.