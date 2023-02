JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 280 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU vor Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Analyst David Perry rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass der Umsatz wegen verzögerter Auslieferungen knapp unter der Zielspanne des Unternehmens liegen wird. Hinsichtlich des operativen Gewinns (Ebit) und des Free Cashflow sollten die Ziele aber erfüllt werden./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 19:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 19:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.