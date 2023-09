JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 265 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Auch wenn die Kursentwicklung im Bereich zivile Luftfahrt und im Rüstungssektor in diesem Jahr bereits stark gewesen sei, sehe er nach wie vor deutliches Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Er erwarte weitere Anstiege nicht nur bis Jahresende, sondern auch in den kommenden Jahren. Seine "Top Picks" im Bereich der zivilen Luftfahrt sind Airbus, MTU und Safran, im europäischen Rüstungsbereich sind es Rheinmetall und Babcock./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 22:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 22:31 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.