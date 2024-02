JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Underweight' - Ziel 6,90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach der angekündigten nahezu vollständigen Auswechselung der Führung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Die Nachricht dürfte negativ aufgenommen werden, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die meiste Aufmerksamkeit komme dabei dem Abschied von Finanzchef Remco Steenbergen zu. Dieser habe sehr gute Arbeit geleistet, indem er die Bilanz konsolidiert, die Kostenbasis restrukturiert und die Lufthansa dann aus der Pandemie herausgeführt habe. Die finanzielle Strategie werde nun unklarer./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 07:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 07:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.