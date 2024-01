JPMorgan belässt LVMH auf 'Neutral' - Ziel 790 Euro

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 790 Euro belassen. Das Cognac- und Spirituosengeschäft des Luxusgüterkonzerns habe die Erwartungen übertroffen, was positive Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung der Spirituosenhersteller Remy Cointreau und Pernod Ricard zulasse, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. LVMH habe allerdings betont, anders als Pernod und Remy bei Wein und Spirituosen nicht mit Rabatten nachgeholfen zu haben. Bei Pernod rechnet Pannuti mit einem schwachen ersten Halbjahr 2024./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 19:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.