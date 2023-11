JPMorgan belässt LEG Immobilien auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LEG nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Ausblick auf das operative Ergebnis (AFFO), welches der Immobilienkonzern nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne sehe, sei ebenso erfreulich wie das für 2024 avisierte AFFO-Wacshtum, schrieb Analyst Neil Green am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Mit der geplanten Verringerung der Investitionen ergebe sich aber ein gemischteres Bild./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 06:40 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.