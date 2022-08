JPMorgan belässt LEG Immobilien auf 'Overweight' - Ziel 158 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LEG nach der Analystenkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Das Management des Immobilienkonzerns vertraue auf den Wert des Unternehmensportfolios und rechne mit einer stabilen Entwicklung im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die bestätigten Veräußerungsziele habe die Betonung darauf gelegen, keine Verkäufe unter Buchwert zu vollziehen./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 11:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 11:21 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.