JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Overweight' - Ziel 77 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Für die am 31. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Bremsenspezialisten liege er bei Auftragseingang, Umsatz und operativem Ergebnis (bereinigtes Ebit) etwas über den jüngsten Konsensschätzungen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Vergangenheit habe das Unternehmen bei der Vorlage der Drittquartalszahlen auch schon erste Aussagen zum Folgejahr gemacht. Angesichts des Chefwechsels wäre er aber nicht überrascht, falls Knorr-Bremse diese Praxis nicht fortsetzen würde./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 20:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.