JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Overweight' - Ziel 77 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach einem Strategie-Update auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Management des Herstellers von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge habe einen Überblick über die künftige finanzielle Entwicklung gegeben, die auch einige anstehende Veräußerungen umfassten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da Details noch nicht bekannt seien, sei es schwer, sie in das Bewertungsmodell einzuarbeiten. Im Großen und Ganzen jedoch hätten die Aussagen seinen Erwartungen entsprochen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 19:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 19:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.