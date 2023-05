JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Overweight' - Ziel 71 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Bei dem Lkw- und Zugbremsenhersteller richte sich der Fokus nun auf Aussagen zur Strategie am 18. Juli, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei werde das Management unter anderem seinen Plan vorstellen, wie die unterdurchschnittlichen Erlöse wieder angekurbelt werden können. Die Aktien dürften sich bis zu diesem Termin gut entwickeln./la/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 16:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 16:18 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.